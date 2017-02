I år er siste gangen du må betale årsavgift på kjøretøy

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy. Fristen for å betale er 20. mars.

I år sendes det ut krav for 70 000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgiften utgjør om lag 9 milliarder kroner i inntekter til statskassen.

- For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier Jan Lie, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift. Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene. Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil noen allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

Bileier er ansvarlig for betaling

Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2017, er ansvarlig for å betale årsavgiften. Selger du kjøretøyet ditt før 20. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2017 blir betalt. Husk å melde eierskifte til Statens vegvesen. Det er datoen melding om eierskifte registreres hos Statens vegvesen som regnes som dato for eierskifte.