Lokal politimann går ut mot politireformen

– Som politi har du bestandig et hjerte for å hjelpe og være til stede. Men du er ikke til stede når du er 17 mil unna. Da føler du deg ganske hjelpeløs, sier politibetjent Geir Stenkløv til NRK.

I artikkelen tar Stenkløv også opp nedleggelsen av lensmannskontoret i Rennebu, og forteller at dersom Oppdal har vaktansvaret og det skjer noe i Røros må politiet kjøre i 17 mil før de kommer fram.

Politifolk flest tviler på politireformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse.

Det store flertallet tror ikke politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum etter at den såkalte nærpolitireformen er gjennomført, og har svært liten tillit Politidirektoratets gjennomføring av reformen. Det skriver Politiforum , som har gjort den omfattende undersøkelsen blant samtlige 6.000 medlemmer i Politiets Fellesforbund.

* 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.

* 3,9 prosent tviler på at reformen vil sikre større lokal polititilstedeværelse.

* 25,6 prosent er uenig i at reformen vil skape robuste fagmiljøer og gi tilfredsstillende beredskap rundt i landet. 19,7 prosent er enige, mens 54,7 prosent er usikre.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tror politifolk som er negative i dag, vil endre mening med tid og stunder, når de får se og oppleve resultatet av reformen.

Den vil blant annet medføre nedleggelse av 130 lensmannskontorer og politistasjoner og har ført til at antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12. Han viser til at både politianalysen og erfaringene etter 22. juli viste at det var nødvendig med omfattende reformer i og modernisering av politietaten

– Det er utfordrende å stå i en reformprosess, som politifolk gjør nå. Men etter hvert som vi ruller ut resultatet av reformen og de ansatte ser innholdet og kvalitetsøkningen, som tross alt er det viktigste, så tror jeg også de ansatte vil se nødvendigheten reformen og at den vil gi gode resultater, sier Amundsen til NRK.