Så mange mennesker bor i Oppdal og Rennebu

Statistisk sentralbyrå publiserer i februar hvert år befolkningstallene for alle kommuner i Norge per 1. januar. I dag kom de ferske innbyggertallene for landet.

Tallene viser at innbyggertallet i Oppdal har økt med 1,3 prosent siden årsskifte i fjor. I dag bor det 6.973 mennesker i Oppdal. 1. januar 2016 bodde det 6.886 personer i kommunen. Det vil si at alpinbygda har fått 87 nye innbyggere, og nærmer seg hele 7.000 innbyggere.

I Rennebu er det ikke like lystig lesning. Her går innbyggertallet ned 0,2 prosent. Fra å være 2.562 personer i starten på året i 2016, har kommunen i dag 2.556 innbyggere. Befolkningstallet holder seg med andre ord stabilt, og kun seks personer har flyttet fra Rennebu.

Totalt folketall i landet nådde 5 258 000 ved årsskiftet. Tallet på utanlandske statsborgere vokste med 21.000 i 2016 til 559.000 bosatte 1. januar.