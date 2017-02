Skilek og luftige svev

Ivar smed med mobil esse, Anja med ponniridning, bruskassestabling og åpent fjøs med mange slags dyr samlet små og store til aktiviteter i Mjuklia, midt i vinterferieuka.

Den aller mest populære aktiviteten så ut til å være taubanen, for enten er de slett ikke plaget med høydeskrekk, eller så bryr de seg katten, for ungene stod i kø hele dagen, for å få seg en ordentlig luftseilas, høyt over bakken.

Det var nettverket "Reisen til Fjellet", i samarbeid med Mjuklia Leirsted og gjestegård, RennebuSmia, Kroken Bakeri, Skigruppa i Rennebu idrettslag og Mjuken hyttegrend som gikk sammen om aktivoitetsdagen.

Unge og voksne kom og gikk hele dagen, og deltok med hjertens lyst på de forskjellige aktivitetene. Og når sulten ble for påtrengende, var det bare å trekke inn i varmen, der kjøkkengjengen i Mjuklia serverte ordentlig kjøttsuppe og dessert.

