Fangstgrop i Kåsen øker tomteprisen

I april i fjor behandlet kommunestyret i Oppdal utviklingen av Industriområde Kåsen med salgsbetingelser, uten at det i selvkostberegningen ble innregnet kostnader med frigivelse av en registrert fangstgrop inne i det nye industriområdet.

Begrunnelsen var at det etter rådmannens vurdering ville ta flere år før dette arealet ville bli aktuelt å utvikle.

Siden i fjor har presset på industritomter i Kåsen økt, og saksbehandler Dag Hopland Gorseth opplyser i saksutredningen til onsdagens kommunestyremøte at det fra april i fjor til i dag er solgt en tomt på 17.000 kvadratmeter, og at det foreligger nye søknader om industritomt i størrelsesorden 25.000 kvadratmeter.

Det blir opplyst at gjenværende areal er på 83.000 kvadratmeter.

«Det viser seg at arealene ned mot ny E6 er attraktive i forhold til eksponering til E6», skriver Gorseth.

Kommunen har vært i kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få avklart hva som må til for å få frigitt kulturminnet og hvilke kostnader en frigivelse vil beløpe seg.

Kulturminnet krever utgraving og frigjøring fra Riksantikvaren. Denne kostnaden er anslått til totalt 200.000 kroner, inklusiv planbehandlingsgebyr og endringer av reguleringsplanen.

Kostnaden forutsettes forskuttert ved bruk av kapitalfondet, og tilbakebetales fortløpende ved salg av tomteareal.

Rådmann foreslår at kostnaden tas i selvkostberegningen, og fordeles på det gjenværende arealet slik at tomteprisen økes fra kr 66,- til kr 70,- per kvadratmeter.