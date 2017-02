Utenlandsk vogntog i trøbbel noen hundre meter sør for Stavåbrua

Politiet melder fredag kveld at et vogntog sperrer veien ved Stavåbrua på E6 like sør for Berkåk.

- Kun personbiler kan passere, og det kan komme brått på, skiver politiet på Twitter nå i kveld.

Politibetjent Jan Tømmervold ved Oppdal lensmannskontor er på stedet, og han forteller nå i kveld at vogntoget står på veien, og forsøker å rygge til en sidelomme, slik at trafikken igjen kan gå som normalt.

Hendelsen skjedde i Hansenbakken, noen hundre meter sør for Stavåbrua.

Trafikken er tidliigere i kveld blitt sluppet forbi stedet, men står nå på begge sider, mens sjåføren av vogntoget forsøker å rygge kjøretøyet inn på en sidelomme.

Det snør tett i området, og sikten er til dels dårlig. Vogntoget med utenlandske skilter, skal være utstyrt med vinterdekk, men om disse er gode nok til å kjøre etter krevende norske vinterforhold, kan politiet foreløpig ikke si noe om.

Tømmervold forteller til Opdalingen at politiet regner med at trafikken igjen kan å som normalt om kort tid. Det er forholdsvis liten trafikk langs E6 ved Berkåk i kveld, men det dannet seg ikevel noe kø på begge sider av stedet der vogntoget stod fast.