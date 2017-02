- Ikke opplevd maken siden skjærtorsdag

Ingrid Storli og Ina Grendal Nergård har hendene fulle, der de betjener kundene som strømmer til Nerskogen skisenter. Skisenteret opplever en strøm av vinterferiegjester som oppsøker det familievennlige anlegget.

- Vinterferieuka har vært veldig bra, og spesielt de siste dagene har det vært ordentlig folksomt her, forteller Lars Rokkones.

Rokkones finner frem sko, ski og staver til de som vil leie, og er en av seks personer som jobber i heisanlegget i vinterferieuka. I tillegg kommer mannskapet som holder styr på det som tilbys inne i kafeteriaen.

Travelt for gründeren

En skulle tro at fredagens ruskevær skremte bort skifolket, men slik ble det faktisk ikke.

- Fredag er så langt den beste dagen, selv om det snødde tett og blåste ganske mye. De fleste som kommer hit er barnefamilier og hyttefolk, sier Ina Grendal Nergård.

Det er masse snø i fjellet, og forholdene i traseene på Nerskogen blir av folk vi snakket med, betegnet som optimale. Prepareringen er førsteklasses, og Torleif Kristiansen er da også travelt opptatt med og sørge for at forholdene i bakkene er optimale, og at det tekniske ved heisanlegget fungerer som det skal.

Gründeren og altmuligmannen har så mye å holde styr på, at han nesten ber om unnskyldning for at han rett og slett ikke har tid til å snakke med avisa. Kristiansen kommer susende ned utfarten på scooteren sin, finner frem verktøy, og drar av gårde med det samme.

Alt for at gjestene kan boltre seg i et velfungerende skianlegg i vinterferien. Det spares neimen ikke på innsatsen, hverken fra sjefen eller noen av hans medhjelpere. Så er det da også bare fornøyde fjes å se denne lørdags formiddagen i heisanlegget, der det ligger vakkert til i fjellgrenda.

Spennende for de yngste

Familien Haugseth Dragset er en av familiene som er tidlig ute denne lørdagsmorgenen. De kommer fra Midtre Gauldal, bor i Ålesund, og valgte å tilbringe lørdagen i vinterferien på Nerskogen skisenter. Det er aller første gang tvillingene Vetle og Heine skal prøve seg med slalåmski på beina.

- Det er lite med både bakker og snø i Ålesund, så dette blir spennende. Men det er jo bare å prøve seg frem, sier pappa Ingolf optimistisk på familiens vegne, før han samler flokken rundt seg til fotoseanse.

Ellevilt i Oppdal skisenter

Sofie Inger Johansen er daglig leder for restraurantene i Stølen, Hovden og Vangslia. Da Opdalingen snakker med henne søndag kveld, er hun nærmest målløs over den enorme tilstrømningen av vinterferiegjester.

- Dette har vært helt utrolig. Jeg snakket med heisfolkene i dag, og en sånn tilstrømning av folk har ingen opplevd siden skjærtorsdag. Det har nærmest vært ville tilstander, sier hun begeistret.

Svært mange familier har oppsøkt heisanleggene i Oppdal i vinterferieuka, og det har også vært stor tilstrømning av pudderkjørere. Folk har ikke bare kjørt på ski, men har også benyttet seg av serveringstilbudene i rikt monn.

Det meldes at det har vært mere folk i Stølen enn noen gang tidligere.

- Vi ble nesten tatt litt på senga, og opplevde blant annet en ekstrem økning i Stølen i forhold til tidligere. Vi har heller aldri tidligere hatt en så bra omsetning i kroa, forteller Sofie Inger fornøyd.

Har stått på

Den store ansamlingen av sultne og tørste skikjørere, medførte naturlig nok en viss kødannelse midt på dagen.

- Men sånt løser seg og jeg må gi stor skryt til alle, både de som har jobbet i heisene og i restaurantene. Det er unge jenter blant disse, og de har virkelig stått på. All ære til dem alle sammen, sier Johansen.

Vinterferien 2017 har blitt en stor suksess for skianleggene både i Oppdal og Rennebu. Noe som i stor grad skyldes at det er lagt ned et betydelig arbeid i forkant, både av entusiastene ved Nerskogen skisenter og Oppdal skisenter.

- Vi er storfornøyde med en særdeles vellykket vinterferie, konkluderer Sofie Inger Johansen - og snakker nok på vegne av dem alle.