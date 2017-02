Småfly måtte nødlande i Oppdal

- Piloten greide å gjennomføre en kontrollert nødlanding og ingen av de tre om bord i flyet er skadet, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politiditsrikt til Adresseavisen.

Det var like over klokken tre, søndag ettermiddag, at Hovedredningssentralen meldte inn til politiet, at et småfly fikk problemer over Trollheimen. Det gikk kort tid før piloten meldte at en vellykket nødlanding var gjennomført, og at alle de tre personene om bord var uskadd.

Politiet opplyser at de tre har ringt og ordnet hjelp til å bli hentet.

- De vil nå ta seg til Oppdal sentrum, opplyser operasjonslederen til Adresseavisen.

Årsaken til motorproblemene i småflyet som måtte foreta en kontrollert nødlanding i Oppdal, skal foreløpig være ukjent.

Flyhavarikommisjonen blir koblet inn for å delta i etterforskningen.