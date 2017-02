Oppdal IL ski og skiskyting får støtte til tidlig snøproduksjon

2016 var første året det ble produsert og lagret kunstsnø i Kåsen i Oppdal. Dette gjorde det mulig å preparere løyper med lagringssnøen og tilby treningsforhold for idrettslaget og tilreisende i begynnelsen av november.

Nå søker Oppdal IL ski og skiskyting Oppdal kommune om økonomisk støtte til et nytt år med tidlig produksjon og lagring av kunstsnø ved Oppdal skistadion. Formannskapet fikk tirsdag søknaden opp på bordet.

- Det er klart vi må støtte dette. Det er kjempespennende å starte snøproduksjonen tidlig, mente Bjørg Marit Sæteren (Sp).

- Det er positivt at vi støtter dugnadsgjengen som gjør en kjempejobb for bygda og næringslivet. Det er ikke gratis å legge snø, sa Tor Snøve (Ap).

- Det er veldig bra at de legger ved et budsjett i søknaden. Det vil jeg gjerne se i flere saker, kommenterte Heidi Pawlik Carlson (KrF).

Ola Husa Risan (Sp) ville vite om problemet med høy luftfuktighet og tåke ved produksjon av snø er et stort problem.

- Vi ser at det kan være et problem i værgitte forhold, både fra skistadion og skibakkene, men vi har ikke gjort en måling så vi kan si det på et faglig grunnlag, svarte rådmann Dagfinn Skjølsvold.

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt og lyder som følger:

Formannskapet imøtekommer søknad fra Oppdal idrettslag ski og skiskyting, med kr. 50 000,- i tilskudd til snøproduksjon/-lagring i Kåsen 2017.

Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondsmidler.

Prosjektet er organisert som et «bedriftsnettverk» der idrettslaget samarbeider med Skifer hotel, IMI Stølen og Oppdal Booking. I budsjettet viser totale kostander 600.000 kroner.

Finansieringsplan viser at «bedriftsnettverket» går inn med 100.000 kroner. Videre forutsettes bidrag fra næringslivet, Skisporets venner, Visit Oppdal og Oppdalsbanken. Idrettslaget planlegger en betydelig innsats og kostnadsbæring av prosjektet selv.