Planlegger felles formannskapsmøte

Under tirsdagens formannskapsmøte i Oppdal kommune kunne ordfører Kirsti Welander opplyse at de skal ha et felles formannskapsmøte med Rennebu kommune 3. oktober.

- Jeg har sendt en invitasjon til ordfører Ola Øie. De var veldig positive til dette i Rennebu. Ønsket er at møtet skal handle om næringslivet i regionen og hvordan vi kan ha fokus på samhandling, forteller Welander.

Grunnen til at møtet ikke er satt opp før til høsten er den pågående prosessen om grensejustering mellom Oppdal og Rennebu.

- Det er greit at den saken er avklart før vi tar et samlet formannskapsmøte, sier ordføreren.

Representantene i formannskapet i Oppdal forteller at de har hatt et felles formannskapsmøte med Rennebu kommune tidligere. Det var under forrige kommuneperiode, og møtet ble holdt ved Kroken Bakeri på Innset.