Skal berge flyet i Storlidalen

Det var søndag ettermiddag at et småfly måtte lande på islagte Ångardsvatnet i Storlidalen i Oppdal. Piloten klarte å gjennomføre en grei nødlanding og ingen av de tre personene ombord på flyet ble skadet.

Leder John Torve i Lønset Idrettslag opplyser til Opdalingen at det onsdag kommer flyteknikere fra Gardermoen for å berge flyet. Lønset Idrettslag har blitt spurt om å hjelpe til.

- Vi stiller opp med tråkkemaskin og har planer om å tråkke 50-60 meter fra land og ut til flyet. Isen skal være cirka 70 meter tykk, så det skal ikke være fare for å falle gjennom, forteller han.

Ifølge Torve er det ikke første gangen det har landet et fly i Storlidalen.

- Da jeg var liten guttunge landet det et fly under en isfiskekonkurranse på vannet, men den gang var det under kontrollerte former med landingsstripe, sier Torve.