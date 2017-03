Oppdal kommune tar over Midtbygda barnehage

Under driftsutvalgsmøtet 8. februar i år skulle driftsutvalget ta stilling til om de skulle godkjenne fremforhandlet avtale om kommunal overtakelse av Midtbygda barnehage SA og om tillatelse til å sette opp et tilbygg for 14 nye barnehageplasser. Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt og saken ble fremmet til kommunestyret.

– Det som ble vedtatt i dag er det vi har ønsket å jobbe mot. Vi er avhengig av en rask utvidelse og nå er vi sikret inntak av barn, og kan gjennomføre det opptaket vi har planlagt 1. mars, fortalte daglig leder Johannes Goksøyr til Opdalingen etter at vedtaket i driftsutvalget var fattet.

Utvider med flere plasser Fra 1. august i år utvider Midtbygda barnehage med 14 nye barnehageplasser.

I dag skulle kommunestyret ta en beslutning om de skulle gå for driftsutvalgets innstilling eller ikke.

Sigmund Fostad (Frp) kom med et tilleggsforslag til punkt 1 i rådmannens tilrådning. Hans forslag falt med 12 stemmer. Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Prosessen videre for barnehagen på Midtbygda blir nå å få de helt rette byggetegningene på plass. I tillegg skal søknaden om kommunal garanti på lan behandles i formannskapet og det ser Goksøyr på som en formalitet.

– Saken skal opp i kommunestyret, og når den har vært der, kommer det til å bli årsmøte uken etterpå, hvor det skal tas stilling til oppløsing av SA, sier han.

Rådmannens tilråding lyder som følger:

Driftsutvalget fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner fremforhandlet avtale om kommunal overtakelse av Midtbygda barnehage SA fra 1.1.18. En forutsetning for kommunal overtakelse er at barnehagen utvides med 14 plasser og at utbygging skjer før overtakelsen.

2. Oppdal kommune innvilger søknad fra Midtbygda barnehage SA om kommunal finansiering av 14 nye barnehageplasser fra 1.8.2017. Forutsetning for kommunalt driftstilskudd er godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern og barnehageloven.

3. Oppdal kommune gir Midtbygda barnehage SA tillatelse til å sette opp et tilbygg for 14 nye barnehageplasser. Tillatelsen forutsetter at avtalen om kommunal overtakelse godkjennes av begge parter. Tilbygget må godkjennes etter plan- og bygningsloven, forskrift for miljørettethelsevern og barnehageloven før igangsetting.

4. Søknad om lånegaranti behandles i egen sak.