Så mye gikk denne lille hytta for

Opdalingen har tidligere omtalt den unike hytta «Halvfærre» som ligger på Tverrfjellet utenfor Åmotsdalen i Oppdal.

Bare litt over en uke etter at hytta ble lagt ut for salg opplyser eiendomsmegler Anders Havneraas ved Notar Kristiansund at Halvfærre er solgt.

- Vi hadde hele 28 interessenter, der fem av dem var budgivere, forteller Havneraas til Opdalingen.

Den 16 kvadratmeter store hytta haddde en prisantydning på 800.000 kroner.

- Den gikk til slutt for 750.000 kroner. Jeg hadde også bud på prisantydningen, sier han.