Tar ikke klager til følge

Oppdal kommune mottok tre klager på kommunestyrets vedtak om å ekspropriere rett til at det kan anlegges skiløype i Gjevilvassdalen i tråd med områdereguleringsplanen.

Under torsdagens kommunestyremøte ble klagene behandlet. I sakspapirene uttaler rådmannen at han ikke kan se at klagene innholder nye momenter og opplysninger som tilsier at kommunestyret sitt vedtak er ugyldig og må omgøres.

Alle representantene i kommunestyret var derimot ikke enig med rådmannen, deriblant Odd Arne Hoel (Uavh.).

- Jeg registrerer at rådmannen ikke finner grunn til å imøtekomme klagene. Etter min mening er klagene relevante. Det går an å få til både vei og skiløype, mente Hoel og la frem et nytt forslag til vedtak:

Klagene taes til følge. Kommunestyret begrunner vedtaket med følgende:

1. Å frata noen lovlig adkomst til egen eiendom er et meget drastisk inngrep som etter kommunestyrets oppfatning bare bør brukes helt unntaksvis i særdeles viktige saker når ingen andre løsninger med rimelighet finnes. Tap av adkomstrett kan ikke kompenseres med en dispensasjonsmulighet.

2. Kommunestyret slår fast at det finnes åpenbare muligheter for alternative skiløypetraseer fram til Gjevilvasshytta.

3. Kommunestyret ser at motorferdsellovens §4c vil komme til anvendelse og dermed skape unødvendige konflikter i møte mellom løype og transport.

- Jeg slutter med fullt og helt til det Hoel sier. Senterpartiet har vært veldig klar på dette gjennom hele saksgangen, kommenterte Ola Husa Risan (Sp).

Også Sigmund Fostad (FrP) støttet Hoel sin mening om at de måtte ta klagene til følge.

- Jeg støtter forslaget fra Hoel. Det som forunderer meg er at motoferdselloven ikke er nevnt i forbindelse med forberedelsene i denne saken. Lovbestemmelser går foran bestemmelser i både kommuneplan og reguleringsplan, sa Fostad.

Ketil Jacobsen (H) var klar på at han har stemt mot en ekspropriasjon hele veien.

- Når jeg ser på disse klagene begynner det å bli veldig avansert for en lekmann som vi er. Derfor stoler jeg på fagfolk og støtter rådmannens innstilling, mente Jacobsen.

På vegne av Arbeiderpartiet kommenterte Tor Snøve deres ståsted i saken.

- Vi har hatt en klar holdning hele tiden. Når vi nå er i finale kan vi ikke se noen grunn for å snu i denne saken. Vi støtter rådmannens innstilling, sa Snøve.

Rådmannens tilråding ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Mindretallet var Sp, Frp, Asbjørn Liberg (H) og Odd Arne Hoel (Uavh.)

Rådmann kan ikke se at klagene inneholder nye momenter/opplysninger som tilsier at Kommunestyret sitt vedtak i K-sak 16/142 er ugyldig og må omgjøres. Det anbefales at klagesaken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.