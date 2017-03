Driftsutvalget fremmet forslag til kommunestyret, med innstilling om at de ikke skulle godkjenne fremforhandlet avtale om kommunal overtakelse av Lønset barnehage.

I dag skulle kommunestyret ta stilling til saken, og flere tilhørere fra barnehagene hadde tatt turen for å få med seg utfallet av saken.

- Viktig at vi tar bygda på alvor

- Det er viktig at vi tar hele bygda på alvor. Vi er på god vei med å nå våre målsetninger i samfunnsdelen. For å skape attraktive boplasser, må vi sørge for et godt oppvekstmiljø. Det vil si at vi må ha gode skoler og gode barnehager. Det skal være attraktivt å bosette seg utenfor sentrum, og da må dette være på plass, sier Hans Bøe (V).

Han ønsket at politikerne kunne se på muligheten for å se på et oppvekstsenter på Lønset.

- Det er et stort pluss med oppvekstsenter. Det betyr at barnehagene kan bruke personale på tvers, sier han.

Trond Mesloe (Ap) var ikke enig med Bøe om at det ville være til kommunens fordel å overta barnehagen.

- Det er et lavt antall barnehagebarn på både skole og barnehage som gjør at de ikke klarer å komme ned på normen. Vi ønsker ikke å legge ned tilbudet som er på Lønset, vi ønsker at tilbudet skal opprettholdes slik det er i dag, som en privat barnehage.

Også Ketil Jacobsen (H) mente at Lønset barnehage ville være tryggest om den fortsatte å være privat.

- Riktig at vi tar over barnehagen

Trygve Sande (V) mente at en større enhet ville gi mer trygghet og en sikrere arbeidsplass for de som jobber i oppvekstsektoren.

- Ved en kommunal overtakelse får en støtte og det er riktig og viktig at vi tar over barnehagen, sier han.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold redgjorde for den økonomiske biten. Han poengterte at tallene som ble tatt opp på bordet er kalkulasjoner, og at de kan slå begge veier for kommunen, både negativt og positivt.

- Oppvekstsektoren er viktig for Oppdal kommune

Gerd Mette Drabløs (V) mener at oppvekstsektoren er veldig viktig for Oppdal kommune og hun påpekte at hun ønsker en kommunal overtakelse.

- Venstre sier ja for å overta Lønset og jeg er sikker på at vi vil finne dekning for det i handlingsplanen og budsjettet som vi skal behandle senere, sier hun.

Tor Snøve (Ap) påpekte at det hadde kommet mange gode argument i denne saken og at den gode politikken koster penger. Han poengterte at dette ville gå ut over demenssatsingen og ønsket å få et konkret svar på hvor de vil hente pengene fra.

Heidi Pawlik Carlson (KrF) likte ikke at de svake ble satt opp mot hverandre.

- Vi har en velfungerende økonomi i kommunen og da skal vi klare å ivareta de eldre og barna i kommunen, sier hun.

Etter en lang diskusjon, gikk partiene til gruppemøte for å komme fram til forslag. Venstre, Sp, KrF, Frp og Odd Arne Hoel (uavh) gikk sammen om et fellesforslag.

Fellesforslaget ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer.

Overtar også Drivdalen barnehage

Også Drivdalen barnehage kunne juble etter vedtaket i dagens kommunestyremøte.

Driftsutvalget fremmet saken for kommunestyret med innstilling om å ikke godkjenne fremforhandlet avtale om kommunal overtakelse av Drivdalen barnehage.

Sigmund Fostad (Frp) kom med et forslag, som Sp, Venstre, KrF, Odd Arne Hoel (uavh) og Høyre sluttet seg til. Det var kun Ap som støttet forslaget fra driftsutvalget om å utsette overtakelse av barnehagen med ett år.

- Vi er veldig positive til å få opprettet et oppvekstsenter i Drivdalen. Det er riktig at Drivdalen får ryddet opp i bemanningen og kommet ned på normen, sier Mesloe.

Bjørg Marit Sæteren (Sp) var veldig fornøyd med vedtakene som hadde blitt gjort i dag.

- Nå blir det kjempebra. Og jeg har en gladnyhet å komme med, og det er at det i dag har begynt to nye unger ved Drivdalen barnehage i dag, sier hun.