På kvinnedagen, 8. mars, inviterer Oppdal kommune til et nytt åpent foreldremøte for alle med barn i barnehagene og på småtrinnet i Oppdal.

Det hele startet høsten 2015 da arbeidsgruppa fant ut at de ville rette oppmerksomheten mot foreldrerollen. I 2016 ble kvelden for første gang arrangert for foreldre med barn på mellomtrinnet på barneskolen og ved Oppdal videregående skole. Begge møtene hadde stor suksess med til sammen 400 deltakere.

– Det var bra oppslutning i fjor. Jeg tror foreldrene ble overrasket. Mange tenkte kanskje at de kom til å få en pekefinger, men det som er meningen er at folk skal føle at de er gode foreldre. Vi vil gi dem selvtillit i foreldrerollen, forteller folkehelsekoordinator i Oppdal kommune, Vigdis Thun, til Opdalingen.

Viktig å være til stede for barna

Sammen med fagleder Gunn Torild Aursand ved Gnist Barnehage og enhetsleder Ann Kristin Rosset i Oppdal kommunale barnehager, står hun i bresjen for nok en magisk aften med foreldrerollen i fokus.

– Man tenker kanskje at foreldrerollen er viktigst når barna er små, men det er minst like viktig å være til stede som forelder når barna blir eldre, sier Thun.

Hun forteller at de ikke har fokus på dette temaet fordi det nødvendigvis finnes så mange dårlige foreldre i Oppdal.

– Selv om undersøkelser viser at barna har gode relasjoner til foreldrene sine, er det bra å styrke forholdet, sier hun.

Kunnskapsrik foredragsholder

Ann Kristin Rosset forteller at hovedfokuset er til det beste for alle barn i Oppdal.

– Alle skal ha det godt. Det unike er at vi er mange som samarbeider om dette. Vi ønsker at det skal være en rød tråd i foreldremøteplanen, forklarer Rosset.

Nuria Oliu Moe skal være foredragsholder under det åpne foreldremøtet. Hun har jobbet i barnehage siden 1977, og reiser landet rundt og deler sin kunnskap gjennom alvor og humor.