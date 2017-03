Dette er status i skolereformen

I et kommunestyrevedtak i Rennebu 10. januar i år ble det bestemt at alle elevene skal samles på en felles barne- og ungdomsskole på Berkåk fra kommende skoleår.

Nå er planleggingen i full gang skriver Rennebu kommune på sin hjemmeside.

- For de enkelte klassetrinn er det stort sett bestemt hvem som skal være kontaktlærere, hvordan opplæringsteamene skal være, og fordeling av faglærere. Informasjon om dette sendes ut til foreldrene i disse dager, skriver kommunen.

Videre står det at de ansatte ved skolen vil bruke tiden fremover på detaljert planlegging. Allerede på planleggingsdagen 15. mars skal teamene se nærmere på opplæringstilbudet og det pedagogiske innholdet for hvert enkelt trinn.

Vil flytte biblioteket til Birkabygget

Et sentralt tema i planleggingen har vært lokaliteter, og her er det nå utarbeidet to alternativer. Det ene er basert på dagens arealer, og det andre skisserer en løsning der bibliotekets lokaler benyttes i tillegg, opplyser kommunen.

- Det har i flere år vært et ønske at biblioteket skulle vært mer synlig og tilgjengelig, og nå har vi muligheten til å flytte biblioteket til ledige lokaler i Birkabygget på Torget. Dette vil bety over 200 kvadrameter ekstra areal til skolen, og selvsagt bedre plass og gunstigere løsninger, kommer det fram på kommunens nettside.

Dette skal nå fremmes som et forslag. Helse, omsorg og oppvekst (HOO) skal behandle saken 9. mars. Kommunestyret får saken til behandling 23. mars.

Lærerne ved Berkåk skole frykter for at det blir trangt Men ledelsen hevder skolen har nok med plass til alle elevene i hele bygda.

Blir endringer i skoleledelsen

For de nye elevgruppene vil det videre fremover bli lagt opp til en del felles arrangement, slik at de kan møtes og bli bedre kjent. Etter at kommunestyret har tatt stilling til spørsmålet om lokaler vil også foreldre bli invitert til orientering og omvisning.

Ifølge Rennebu kommune vil det også i skoleledelsen bli noen endringer, og her er det flere stillinger som skal bekles.

- Nåværende rektor, Kari Haukdal, varslet tidlig i prosessen at hun ønsker å gå av med pensjon i 2018, så denne stillingen er allerede utlyst eksternt. De øvrige lederstillingene vil i nær framtid bli utlyst internt, skriver kommunen.