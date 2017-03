Ordførerne forventer at valgløftene overholdes

Regjeringspartiene er sammen med KrF og Venstre i sluttspurten i forhandlingene om ny Nasjonal transportplan. Så langt meldes det at de er enige om at rammene i den første seksårsperioden fra 2018 til 2023 er på 410,3 milliarder, mens de er på 518,4 milliarder de siste seks årene av perioden fra 2024 - 2029.

Det betyr at bevilgningene til samferdsel økes med 3,4 milliarder kroner årlig de første seks årene, og 2,7 milliarder kroner årlig de siste seks årene av perioden.

– Ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal, har gjennom det regionale samarbeidsforumet Bygg Vei, arbeidet for at E6 mellom Skjerdingstad og Ulsberg prioriteres. Med opprettelsen av selskapet Nye Veier AS, har departementet gitt fra seg ansvaret og muligheten til å følge opp valgløftene fra 2015, der de lovte at E6-sør skulle stå ferdig i 2021. Vår forventning er likevel at regjeringspartiene skal stå ved valgløftene, sier ordfører i Oppdal, Kirsti Welander.

Welander vil fortsette arbeidet

Welander mener at dette kan gjøres gjennom bevilgninger til Nye Veier i NTP, og gjennom å legge til rette for større grad av politisk styring om hvilke veistrekninger som skal prioriteres. Før valget var det bred politisk enighet om at jernbane skulle prioriteres nord for Trondheim, mens E6 skulle prioriteres sør for Trondheim.

– På vegne av kommunestyret og innbyggere og hytteinnbyggere i Oppdal vil jeg fortsette arbeidet opp mot stortingspolitikere og ledelsen i Nye Veier for at strekningen Skjerdingstad – Ulsberg skal prioriteres, sier Welander.

– Satsingen på E6 er særdeles viktig

Ola Øie i Rennebu er helt på linje med kollega Welander, og sier at den infrastrukturen vi har nå, sårt trenger en oppgradering. For eksempel består 30 prosent av trafikken i dag av godstransport, noe som er forventet å øke i årene fremover.

– Det virker som dette med næringstransport ikke er godt nok ivaretatt. Det er bred enighet i folket at jernbane prioriteres i nord og E6 i sør. Det er viktig for meg å presisere at satsingen på E6 er særdeles viktig for hele regionen, sier Øie.