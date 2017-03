Bli med hjem til Iris Røstad

Hun deler daglig bilder av hjemmet med over 20.000 følgere på Instagram. Antall følgere blir flere for hver dag og responsen for hvert bilde hun legger ut er stor.

Vi fikk bli med inn i hjemmet som hun deler med så mange.

– Jeg har alltid likt å holde på med interiør. Jeg har jobbet i to forskjellige interiørbutikker her i Oppdal og i Trondheim, og det har gjort at jeg har blitt enda mer interessert i det, sier hun.

– Kreativ har jeg alltid vært, men når jeg studerer økonomi og administrasjon, er det veldig begrenset hvor kreativ jeg kan være. Derfor tenkte jeg at det kunne være fint med en hobby hvor jeg kunne få brukt kreativiteten min, sier hun.

Se video øverst i artikkelen!