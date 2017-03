Fant nedkjølte skiturister

Politiet i Sør-Trøndelag meldte på Twitter lørdag kveld klokken 20.47 at to personer hadde gått seg vill sørvest for Kongsvold fjellstue i Drivdalen i Oppdal. De to personene skal selv ha meldt fra at de hadde gått seg bort.

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at det skal være snakk om to damer i 40-årene med adresse i Trondheim.

- De var på skitur, men bommet litt på kursen. De er godt kledd og hadde med seg bra med mat, forteller Aaslund.

Røde Kors Oppdal og en politipatrulje fra Oppdal lensmannskontor er sendt ut for å bistå damene med å komme seg trygt hjem.

- Vi antar at de er i god behold, sier operasjonslederen.

Klokken 21.38 samme kveld meldte politiet at patruljen fra Røde Kors hadde funnet damene på den angitte posisjonen de hadde fått informasjon om.

Skituristene ble fraktet ned til Kongsvold og en ambulanse ble rekirert. Damene skal ifølge politiet være nedkjølte.