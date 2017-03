Opdalingen slått av Norwegian og Brad Pitt

Opdalingens reklamekampanje ble bare slått av Norwegian og Brad Pitt.

Fredag kveld var det duket for Gullblyanten, reklamebransjens store festkveld der de feirer seg selv og det siste årets beste reklame- og markedsføringskampanjer. Årets arrangement fant sted på Oslo Plaza, Oslo, og denne kvelden skulle også Opdalingen få være med på prisfesten blant 800 reklamefolk.

Bistand fra reklamebyrå

I forbindelse med overgangen til Pluss; betalingsløsningen for artikler på nett, var det viktig for Opdalingen og de andre avisene i Adresseavisen-Gruppen å kommunisere fordelene med overgangen for sine abonnenter.

I dette arbeidet fikk avisene bistand fra reklamebyrået Tibe som kom med innspill og råd og som la opp en egen kampanje for å spre informasjonen om Pluss. Alle avisene kom etterhvert på banen med Pluss til forskjellige tidspunkt, og alle valgte "sin" måte å kommunisere på.

Opdalingen var den avisen som valgte den kanskje mest utfordrende løsningen; avisen tok bort alt av større artiklier i den første papiravisen etter overgangen til Pluss, men lot samtidig abonnentene få tilgang til stoffet via nettsiden og e-avisen. Dette førte til at avisen oppnådde månedsmålet for påloggede abonnenter i løpet av bare 24 timer.

"Alle" over på betalingsløsning

I dag er de fleste aviser, både store og små, på en eller annen måte, over på betalingsløsninger for artikler på nett. Artiklene ligger fritt tilgjengelig for abonnenter, både på nett og i eavis, mens de som ikke er abonnenter må betale for å lese innholdet.

Til tross for betalingsordningen legges det fortsatt ut nesten like mange "gratis-saker", dette gjelder for eksempel alle politi- og trafikkmeldinger, innlegg til "Ordret fritt" og så videre. De som ikke er abonnenter får også tilbud om å teste ut den nye ordningen.

Dette budskapet ville altså Opdalingen og de andre avisene få fram til sine lesere og hengte seg på samarbeidet med reklamebyrået Tibe T som avisa Sør-Trøndelag først tok initiativet til.

Slått av Brad Pitt

Denne helga var det altså løsningen som Opdalingen valgte i samarbeid med reklamebyrået som fikk oppmerlsomhet under Gullblyanten. I klassen for trykte medier fikk Tibe T og Opdalingen sølv.

Vinneren i denne klassen ble for øvrig Norwegian for sine annonser om at Brad Pitt var singel igjen og at selskapet solgte billige billetter til USA.