Digital suksess for Opdalingen

Norske mediehus fortsetter å øke salget av digitalabonnementer, men taper flere papirabonnenter, viser tall fra Mediebedriftene.

I Oppdal og Rennebu går Opdalingen tilbake med 33 abonnenter, Opp med 34 papiravisabonnenter. Opp er fortsatt størst på papir, mens Opdalingen har 1779 flere digitale abonnenter enn konkurrenten.

Mens papiropplaget i landet generelt sank med 7,8 prosent i 2016, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Det rene papiropplaget utgjør nå 24,1 prosent av avisenes opplag og er stadig synkende.

Satser digitalt

I dag har Opdalingen 1809 digitale abonnenter, mens konkurrenten har 30. Opdalingen har bevisst og målrettet satset på en digital framtid, mens Opp har gjort det tydelig at de satser på papiravisa.

Andelen rene digitalabonnementer mer enn dobler seg for de lokale dagsavisene og utgjør nå 12 prosent av totalopplaget. For de større dagsavisene i byene er nå hvert fjerde abonnement heldigitalt.

For Opdalingen sin del er denne andelen mye større, per i dag så utgjør antall digitale abonnenter 95 prosent av antall papirabonnenter. Det betyr at abonnentene kan lese alt som legges ut på nett og en egen e-avis når og hvor de vil, uavhengig av at de må hente avisa i postkassen.

Total framgang blant 40 aviser

Av de 228 avisene som er tilsluttet MBL (Mediebedriftenes Landsforbund og LLA (Landslaget for lokalaviser) opplevde 40 prosent en total opplagsframgang i fjor.

-Det er lenge siden jeg har sett såpass mange aviser med opplagsvekst som vi ser i 2016, sa fagsjef Helge Holbæk-Hanssen da han presenterte opplagstallene tirsdag.

Men til tross for dette er det bare nisjeavisene som kan vise en total opplagsøkning på 1,8 prosent. Lokale dagsaviser har bremset opplagsnedgangen og endte på en minus på 0,4 prosent i fjor, mens de riksspredte nyhetsavisene må tåle en tilbakegang på 6,5 prosent.

Totalopplaget for norske aviser er på 1,950 millioner eksemplarer. Det sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.