Hytteforeningen advarer mot skredfare

Hytteforeningen skriver på sin Facebook-side at de anbefaler alle å være meget forsiktig i fjellet fremover.

Den sterke vinden har skapt kompakt tung snø på toppen, med løssnø under.

Det har nylig gått et ras like over tregrensa i Vangsenget, i henget på vei mot Storgruvpiken.

Løssnøen har gitt etter. Raset er ca. 150-200 meter langt og 50-100 bredt. Raset har gått langs hele henget. Snøen i skredet er som betong, forteller en representant for foreningen.

Skredfaren er satt til nivå 2, men det kan likevel være skummelt i fjellet og det gjelder å passe på.