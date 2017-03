Ledigheten fortsetter å falle

- Legger vi til personer i arbeidsrettede tiltak er bruttoledigheten på 3,3 prosent. Med unntak av de eldste, synker ledigheten i alle aldersgrupper, opplyses det fra NAV.

Ledigheten synker mest i de yngste aldersgruppene. Blant ungdom under 30 år har ledigheten gått ned med 17 prosent.

– Det er gledelig at ungdomsledigheten synker. Ungdom er en prioritert gruppe i NAV og mange har deltatt i arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og opplæring. Vi vet at unge kan få lange løp i NAV-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Nedgang i de fleste yrkesgrupper

Det er kun blant akademikere vi ser en viss økning i ledigheten. Innenfor bygg og anlegg samt industri faller ledigheten med over 20 prosent og det er innenfor disse yrkesgruppene ledigheten faller mest.

– At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket. Vi ser også at det så langt i år har vært god stillingstilgang og da spesielt innenfor bygg og anlegg og industri. Også innenfor reiseliv og transport samt kontorarbeid er økningen i nye stillinger betydelig, sier Wigum.

Lavere ledighet i 18 av fylkets kommuner

Ledigheten synker mest i Osen, Agdenes og Midtre Gauldal. I disse kommunene er ledigheten halvert siden fjoråret. Lavest ledighet har Osen med 0,6 prosent, fulgt av Snillfjord med 1,6 prosent. Høyest ledighet finner vi i Rissa med 4,3 prosent, hvor ledigheten har økt med 29 prosent fra i fjor. Det er i Roan ledigheten øker mest. Her har ledigheten mer enn fordoblet seg det siste året og ligger nå på 3,9 prosent. I Trondheim er det 2 767 som er helt ledige, det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 7 prosent fra i fjor.

For tredje måned på rad ligger den sesongjusterte ledigheten i fylket på 2,4 prosent.