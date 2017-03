Flere reiste med togene mellom Oslo og Trondheim

I togene mellom Oslo og Trondheim var det 6,4 prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. Totalt er det registrert 800.000 passasjerer mellom Oslo og Trondheim i perioden.

NSB opplever en ny passasjerøkning i 2016. Økningen er på totalt 0,8 prosent, sammenlignet med 2015.

Kundenes tilfredshet synliggjøres gjennom en resultatscore (KTI) fra 0 til 100 poeng:

Over 80 poeng: Begeistrede kunder

75-80 poeng: Svært fornøyde kunder

70-75 poeng: Fornøyde kunder

60-70 poeng: Likegyldige / misfornøyde kunder

Under 60 poeng: Svært misfornøyde kunder

Overordnet KTI på strekningen Trondheim-Oslo er 82. Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten.

- Kundene ønsker forbedring på togtypen, serveringstilbudet, punktlighet og rutetilbudet. Mest fornøyd er passasjerene med billettkjøp og kupékomfort, skriver NSB i en pressemelding.

NSB-togene hadde 66 205 000 passasjerer i 2016. Den overordnede kundetilfredsheten med NSB Persontog er 73.

- Streiken blant lokomotivførere førte til en noe mer beskjeden trafikkvekst i 2016 enn tidligere år. NSB har et bedre omdømme enn bare for noen få år siden, og vi må fortsatt gjøre alt vi kan for å få flere tilfredse kunder, sier konserndirektør i NSB Persontog, Tom Ingulstad i en pressemelding.