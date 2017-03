Mister retten til å utstede pass lokalt

I nye Trøndelag politidistrikt utredes i dag Namsos, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Trøndheim Sør og Orkanger som mulige steder for fremtidig utstedelse av pass.

- I stedet for at du kan gå på ditt lokale lensmannskontor og få utstedt pass, må du nå belage deg på å reise enten til Orkanger eller den nye politistasjonen sør i Trondheim, på Heimdal, for å få ordnet med pass, forteller lensmanns Finn Skårsmoen til Opdalingen.

- Nye internasjonale regler gjør at det settes strenge krav til utstedelsesstedene, forklarer lensmannen.

Blant annet blir det nå en prosess med to sjekkpunkt for å få pass. Det presiseres at man søker om pass, for å få pass må man innfri spesifike kriterier, det er med andre ord ikke bare å "ordne seg pass".

Det settes også som krav at at én saksbehandler skal behandle minst 1000 søknader i året. Her faller Oppdal gjennom, med cirka 1200 søknader per år fordelt på flere ansatte blir det ikke mange nok søknader per saksbehandler.

Det er ennå ikke satt en dato for når Oppdal lensmannskontor ikke lenger kan utstede pass, men det vil etter planen skje i løpet av våren 2018.

Les mer om den nye ordningen i fredagsutgaven av Opdalingen