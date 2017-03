Samlet inn over 77.000 kroner

På selveste kvinnedagen, 8. mars, skulle årets russekull på Oppdal videregående skole (OVS) gjøre en innsats for Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Totalt 68 elever er i år russ ved OVS, og gikk fra dør til dør i hele kommunen.

- Kan da meddele at vi under årets aksjon tjente inn 77.137 kroner. I følge kreftforeningens tall tjente fjoråret inn 77.000, men uansett så ligger ved tett oppimot fjorårets tall. Vi er godt fornøyde med det og takker for givergleden, skriver PR-ansvarlig for russen, Tobias Ørstad, i en pressemelding.

Oppdalsrussen tar et krafttak mot kreft – Det er ingen hemmelighet at russen har et litt dårlig rykte, derfor er dette den ene tingen der vi kan vise at det kommer noe positivt ut av russefeiringen, sier PR-ansvarlig Tobias Ørstad.

Han forteller at det ble litt kluss med rutene, slik at noen opplevde å få besøk flere ganger.

- Men vi setter pris på at folk tok dette med et smil, sier han.

- I år vil flere enn 32.500 personer i Norge få en kreftdiagnose. Pengene fra årets aksjon vil gå til de som lever med uhelbredelig kreft, skriver Kreftforeningen på sine hjemmesider.

