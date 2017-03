Dalseg overleverte Oppdals-brev til leder av transportkomiteen.

Varaordfører Ingvill Dalseg (H) fra Oppdal, møtte i dag Nikolai Astrup, leder av transportkomiteen, og overleverte brev skrevet av leder i driftsutvalget Eli Dahle (H), ordfører Kirsti Welander (Ap)og varaordføreren selv.

Astrup lovet å lese brevene og se på saken.

Han uttalte at det er mange gang- og sykkelvei prosjekter rundt i landet og alle er viktige.

Astrup presiserte at Høyre vil satse på gang- og spesielt sykkelvei i tiden fremover.

Det tverrpolitiske initiativ fra trafikksikkerhetsutvalget/ driftsutvalget, i form av brev til medlemmer av transportkomiteen, som ikke var tilstede på Gardermoen i dag, vil bli overlevert direkte til dem ved en senere anledning.

- Jeg håper dette tverrpolitiske arbeidet vil gi resultater, jeg tror det er viktig at vi står sammen og samarbeider for å nå frem i slike store prosjekter. Jeg vil gi ros til driftsutvalget for initiativet de har tatt, uttaler Ingvill Dalseg i en pressemelding fra Høyre.