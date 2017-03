Har kjørt utpizza ti ganger rundt ekvator

16. mars 1992 åpnet spisestedet Grillkroa i Nyveien i Oppdal sentrum.

–Vi er meget godt fornøyd med åpningsdagen. Her har det vært fullt kjør fra vi åpnet. Dette er en fin innkjøring til påsketrafikken kommer, sa ekteparet Odd og Oddfrid Nyberg til Opdalingen da de åpnet dørene til restauranten for første gang.

Torsdag neste uke er det nøyaktig 25 år siden Grillkroa ble startet opp. En milepæl, og noe bursdagsbarnet selv er stolt av.

–Jeg synes det er imponerende at et sted som dette fyller 25 år. I restaurantbransjen er det mange utskiftninger og steder med kort levetid. Mange tror det er raske penger å tjene, men sannheten er at det handler om beinhard jobbing. forteller Geir Hellsaa til Opdalingen.

Sammen med kona Marit Aalmen Hellsaa tok han over driften av spisestedet i 2009 etter ekteparet Nyberg. Marit er søsteren til Oddfrid.

–Vi er veldig fornøyd med at bedriften hele tiden har vært eid av samme familie, smiler Marit.

Selv om mye ved Grillkroa stort sett er det samme som tidligere, har det skjedd noen endringer siden 1992. I 2013 ble de blant annet en del av kjeden Go'2 grill.

Kjøpte huset for 1,4 millioner

Faren til Oddfrid og Marit, Bjarne Aalmen, var også med på etableringen av restauranten. Han var vaktmester og kjørte i tillegg ut pizza. Mange husker kanskje mottoet «Du ringer, Bjarne bringer». Bygget i Nyveien kjøpte Bjarne, Oddfrid og Odd i sin tid for 1,4 millioner kroner. Med en egenkapital på 900.000 kroner hadde de et godt grunnlag.

–På grunn av at mange tidligere bedrifter i bygget hadde gått konkurs, var det ikke så mange som la inn bud. Renten var også vanvittig høy på den tiden. Men Odd finregnet på det og fant ut at vi kunne klare det, mimrer Oddfrid.

Selv om Marit ikke tok over driften av Grillkroa før i 2009, har hun jobbet der i tilsammen 23 år.

–Siden jeg startet her har jeg laget over en million pizzadeiger, forteller Marit og ler.

–Har kjørt ti runder rundt ekvator

Grillkroa har levert middag på døra til folk i rundt 20 år.

–Vi kjører cirka 20.000 kilometer i året. Det betyr at vi har kjørt tilsammen 400.000 kilometer. Det tilsvarer 10 runder rundt ekvator, smiler Geir, som er ansvarlig for utkjøringen av mat.

Geir kan også opplyse at bedriften har bidratt med mye penger til samfunnet.

–Vi har betalt inn 20 millioner kroner i moms og arbeidsgiveravgift. Vi har også utbetalt over 50 millioner kroner i lønninger, noen som har generert 11 millioner i inntektsskatt, sier han.

I dag jobber totalt 14 personer på Grillkroa. Dette utgjør syv hele årsverk. Oddfrid forteller at mange ungdommer har hatt Grillkroa som sin første arbeidsplass.

–Her har de lært hvordan ting fungerer i arbeidslivet. Flere av dem har i dag gode jobber andre steder, sier hun.

–I dag har vi en stabil arbeidsstokk. Noen av våre ansatte har jobbet her i snart ti år, legger Marit til.

Økte omsetningen med ny E6

– Hva selger dere mest av?

–I antall er det helt klart pizza og burger det går mest av. Skal jeg ta et grovt anslag står bare pizza for 35–40 prosent av omsetningen. Som enkeltrett går det mest av biffsnadder og Go'2 Grill sine signaturburgere, forteller Geir.

Under åpningen av Grillkroa i 1992 uttalte driverne at Oppdal definitivt trenger et sted der man får kjøpt pizza, burger og andre middagsretter. I 2017 kan Marit og Geir bekrefte at de tidligere uttalelsene fortsatt gjelder.

–Trafikken er veldig bra om dagen. I januar økte vi omsetningen med 13 prosent, mens vi gikk opp 8 prosent i februar. Slik jeg forstår det er det generelt økning i næringslivet i Oppdal, og det er jo positivt, sier Geir.

–Hvordan ble dere påvirket av E6-omleggingen i 2016?

–Motsatt av det vi trodde. I fjor hadde vi netto omsetning på cirka 7,7 millioner. En økning på fem prosent fra 2015, sier driveren.

Onsdag neste uke skal Grillkroa feire 25-årsjubileet. Her blir det kaffe, kaker og like mye rabatt som spisestedet feirer år.

–Ettersom vi har eksistert i 25 år må vi gjøre noe riktig, forteller de.