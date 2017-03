Utsetter saken om offentlig tilskudd til privat barnehage

I tirsdagens møte i formannskapet i Rennebu, fremmet Ola T. Lånke (KrF), forslag om å utsette realitetsbehandlingen om kommunal støtte til privat barnehagedrift på Innset.

Medlemmene i formannskapet var samstemte i at de mangler den nødvendig informasjonen som trengs for å fatte vedtak i saken.

Senterpartiets Rolf Arne Bruholt er enig med Lånke, men har ikke lyst til å si endelig nei til søknaden fra Innset.

- Senterpartiet ønsker å ha en dialog med Innset, men vi føler at vi så langt vet for lite, sier han.

Ola T. Lånke er av den oppfatning av at saken ikke bør hastebehandles på nåværende tidspunkt, og fremmet derfor forslag om å utsette saken.

- Saken er ikke moden nok til at vi kan ta stilling til den her i dag, sier han.

Private barnehager har etter loven, krav om tilskudd tilsvarende hva det koster å drive den på kommunal basis. Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson i Rennebu kommune er en trollmann med tall, men innrømmer at å finne ut hva barnehagen koster kommunen per unge, er et komplisert regnestykke. Et naturlig estimat å forholde seg til, er derfor landsgjennomsnittet, som ligger på omlag 200.000 kroner per unge.

Det skal i dag være 7 unger som går i barnehagen på Innset. Det er en kjent sak at flere barn som sokner til grenda, i dag går i andre barnehager, både i Rennebu og i Oppdal.

Hvor mange som vil begynne på en (eventuell) privat drevet barnehage, er usikkert, noe som også er med på å vanskeliggjøre beslutningsgrunnlaget for poltikerne.

Inntil fylkesmannen kommer med sitt svar angående lovlighetskontrollen av vedtaket i kommunestyret fra januar i år, der Innset skole- og barnehage, samt Voll skole ble vedtatt nedlagt, finner formannskapet det mest hensiktsmessig å utsette saken om tilskudd til privat barnehage på Innset.

Svaret fra fylkesmannen er ventet å foreligge i slutten av april.

Forslaget fra Ola T. Lånke, som ble enstemmig vedtatt i tirsdagens møte i formannskapet, har følgende ordlyd:

Realitetsbehandlingen av søknad om kommunal støtte til privat barnehagedrift på Innset utsettes til det foreligger svar fra fylkesmannen i henvendelsen om lovlighetskontroll av sak 68/16. Vedtatt enstemmig i Rennebu formannskap