- Det var et trivelig og godt samfunn på ungdomsskolen

Bursdagsbarnet inviterte til fest og feiret med kaffe og kake i anledning 50-års dagen til ungdomsskolen. Flere hadde tatt turen denne kvelden for å få med seg markeringen.

Kvelden ble innledet av rektor Håvard Melhus, som fortalte litt om historien til skolen fra start og fram til nå. Jan Nøstberg var en del av det første avgangskullet, og han fortalte litt om det han husket fra ungdomsskolen.

- Vi var et veldig stort kull og da vi skulle konfirmeres, var vi rundt 120 konfirmanter. Men jeg minnes at det var veldig trivelig og et godt samfunn på ungdomsskolen. Det var en veldig fin skole, sier han.

Det var også lagt opp til at de fremmøtte kunne gå rundt på forskjellige poster, som viser utviklingen av skolen fra den åpnet i 1966 og fram til i dag. Her ble det en liten innføring i gymnastikk, MOT i skolen, mat og helse og kahoot.

Varaordfører Ingvill Dalseg tok også turen innom, og overrekte blomster til rektoren på vegne av Oppdal kommune.

Se bilder øverst i artikkelen!