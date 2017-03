- Greit å prøve seg før man tar et yrkesvalg

Onsdag 15. mars feirer Oppdal ungdomsskole sitt 50-års jubileum. I den anledning har tre elever ved skolen intervjuet rektor Håvard Melhus. Temaet for intervjuet er skolen og Håvards bakgrunn. Etter avtale med elevene trykker Opdalingen intervjuet og gratulerer Oppdal ungdomsskole med jubileet!

-

Hvordan fant du ut at du ville bli lærer?

- Det fant jeg ut, når jeg prøvde meg litt som vikar og som lærer, mens jeg studerte i Trondheim. Da jeg var tidlig i 20-åra prøvde jeg meg litt her på Oppdal ungdomsskole en måneds tid og da fant jeg ut at dette her liker jeg, jeg synes det var artig. Jeg synes det var givende. Så det var sånn jeg fant ut at jeg skulle satse på læreryrket, det var veldig greit å prøv seg litt.

- Hvordan fant du ut at du ville bli rektor?

- Hvordan jeg fant ut det ja, godt spørsmål. Jeg startet å jobbe som lærer i 2001, da jobbet jeg på en videregående skole sørafor, på Nesheim og Eidsvoll, jeg jobbet der i fire år.

Og så fikk jeg lyst å dra tilbake til Oppdal, for jeg kommer jo fra Oppdal, jeg vokste opp på Fagerhaug. Og så ble det ledig jobb på ungdomsskolen, her hadde jeg jo jobbet før som vikar og sånt og så søkte jeg hit.

Jeg startet jeg som lærer først, og etter hvert ble den en stilling ledig i lederteamet, som avdelingsleder, så søkte jeg der. Og så jobbet jeg som det i ett og et halvt år før jeg ble rektor.

Da fant jeg ut at jeg likte å holde på å administrer og være litt i forkant med nye ting som kommer inn i skolen. Jeg er veldig nysgjerrig på det, og liker å jobbe med å tenke framover. Det er veldig viktig som rektor, at du tenker framover, og at du er opptatt av nye ting.

Nå som vi for eksempel jobber med PC, og sånt digitalt arbeid. Det er det som gjorde at jeg fikk lyst til å søke på rektorstillingen.

- Hva tror du var den største utfordringen for 50 år siden?

- Ja det er et godt spørsmål, jeg tror en del av utfordringene er de samme som i dag, men det er ganske mye som har forandret seg til nå også. Da man startet her som rektor for 50 år siden var jo skolen helt ny, men også ungdomsskolen i Norge var ganske ny. Hvordan du skulle organisere undervisningen og hvordan klassene ble delt opp i nivå, det var det sikkert en del utfordringer rundt det.

- Hva tror du er den største utfordringen nå?

- Det er nok at det alltid kommer til nye ting, så du må velge hva som er viktigst, og hva som en får mest bruk for. Skolen gjenspeiler resten av samfunnet, utviklingen går veldig fort, og det gjør den også i skolen. Det er mange som vil inn i skolen, og ha mye stoff inne i skolen, så en må passe på at en ikke tar inn for mye. Vi skal jo gi elevene en god faglig ballast for videre utdanning, når de for eksempel skal til videregående.

- Hvordan synes du utviklingen av skolen har vært og fortsatt er?

- Jeg synes det er mye spennende som skjer i den norske skolen, det er nok som jeg sa, det har forandret seg med at ting går fortere, en må være oppdatert på flere områder.

Måten en jobber på har forandret seg, tidligere var læreren en som sto og underviste ved tavlen, da satt ofte elevene hver for seg. Nå er læreren mer en veileder som går rundt og hjelper elevene. Det var jo også et kateter med en stol for læreren foran i klasserommet, sånn var det når jeg gikk her, men sånn er det jo ikke lenger. Læreren har ikke behov for en egen stol, læreren skal gå rundt å hjelpe elevene.

Enda lenger tilbake var det nok mer at en satt ved sin egen pult, en og en, men nå jobber en mer i grupper. Det er mye som har skjedd opp gjennom åra, det var vanlige klasserom, men så ble jo skolen her bygd om, sånn at det ble et åpent landskap. En stund hadde vi 50 elever og tre lærere på ett rom, men dette har vi gått bort fra igjen, det ble for mye støy. Det var vanskelig å få gjennomført i praksis. Det ble prøvd på 70-tallet, og ble prøvd igjen i 2000, en 15–16 år siden. Det var en god tanke, men veldig vanskelig å få gjennomført.

- Har du gått på skole her?

Ja, jeg startet høsten 1986, og gikk ut våren 1989. Da var vi cirka 25 elever i klassen, vi hadde én kontaktlærer. Det var veldig spennende å starte på ungdomsskolen. Jeg hadde gått på Aune barneskole, og så var vi redde for dem som gikk i tiende, de var litt skumle. De virket så store når vi begynte der, vi var vel litt barnslige enda kanskje da. Husker at vi fikk utdelt blyant og linjal, så fikk vi beskjed om at vi fikk bare ett viskelær og at vi måtte ta litt mer ansvar, og i matte var det en forutsetning om at vi kunne gangetabellen utenat. Det var litt forandring ja, kroppsøving for eksempel, det ble litt andre krav. Karakter var vi veldig spent på, da var det bokstavkarakterer. Så var det S for svært godt, M for meget godt, G for godt, N for noenlunde godt, og L for lite godt. Så var det jo også tentamen, eller heldagsprøver som det kalles nå. Det var jo spennende, første tentamen vi hadde var en mattetentamen, det husker jeg så godt.