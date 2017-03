Frikjøreren Eirik Finseth (34) fra Oppdal ble forrige helg tatt av et snøskred på en tur opp Helvetesveita på Kvaløya i Tromsø kommune. Kompisen Steinar Aarberg fra Tromsø var med på turen.

– Da jeg stoppa og lå med overkroppen oppå snøen så jeg en sko en meter unna. Da ble jeg kvalm, og helt sikker på at Steinar var død. Det var han heldigvis ikke, for jeg så ham tjue meter lenger ned. Så ble jeg bekymret for hodet mitt. Det var blod overalt, forteller Finseth til Fri Flyt.

Oppdalingen har lang erfaring med å kjøre ned bratte fjellsider, og har aldri blitt tatt av skred tidligere.

Begravd under snømassene

Til Fri Flyt forteller Finseth at de valgte å gå opp den såkalte renna på Nonstiden. Dette fordi de antok at snøen der var skjermet for vinden, og vurderte den som trygg å ferdes på. Men da terrenget åpnet seg var snøforholdene annerledes.

– Plutselig hører jeg Steinar rope «Ånei!», så ser jeg snøen slippe overalt rundt oss, sier oppdalingen.

Kort tid etter blir Finseth begravd i snømassene som raste nedover renna. Her treffer han steiner, får munnen full av snø og får ikke puste. Så faller han utfor en kant og farer av sted i løse lufta. Plutselig stopper han og har overkroppen og armene over snøen.

Tenkte på familien hjemme i Oppdal

Mens skredet raser går tankene til kone, to barn og en stedatter hjemme i Oppdal.

– Det var en periode det virka så langt fra å kunne gå bra at jeg ga opp, sier han.

Både Finseth og Aarberg kom seg løs fra snøen på egen hånd og ringte 113. Nede ved veien kom ambulanse og etter hvert Sea King-helikopter. Etter to dager på sykehuset i Tromsø ble han sendt hjem til Oppdal. Både Finseth og Aarberg kom fra det med mindre skader og var ikke annet enn forslått.

Skikompisene legger seg langflate for feilvurderingene de gjorde.

– Når du blir tatt i skred har du åpenbart gjort noe feil. Jeg legger meg skinnflat, og jeg er bare så utrolig glad det gikk så bra som jeg gjorde, forteller han til ski- og snowboardbladet.