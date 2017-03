Ta på vernebriller

Nasjonalparken Næringshage er lokal tilrettelegger for Forskerfabrikkens sommerskole. I samarbeid med Rennebu og Oppdal kommuner, og lokalt næringsliv, tilbyr de skolelever fra 5., 6., og 7. trinn å delta på en skoleuke, full av eksperimenter og leken matematikk.

Temaet for skoleuka er "Glitrende krystaller, skjelletforskning og ville eksplosjoner", noe som burde pirre nysgjerrigheten til mangt et ungt forskertalent.

Torsdag var student siv.ing. ved NTNU Ingunn Vermedal i klasserommet til 6. klasse ved Berkåk skole, for å promotere skolen. Hensikten med besøket er klart;

- Vi er opptatt av at forskning og realfag skal være like anerkjent som andre fritidsinteresser, og det er viktig å skape samhold og interesse allerede fra unge år, sier Vermedal.

Kvikne-Rennebu Kraftlag, SpareBank1 SMN og Oppdal E-verk er lokale sponsorer til sommerskolen. Lillian Kleffelgård fra Kraftlaget forklarer hvorfor de går inn med penger til prosjektet.

- Det er for å øke interessen for realfag også lokalt. Vi ønsker at elever både fra Rennebu og Kvikne får tilbudet, i og med at vi dekker disse områdene. Det ligger jo litt langsiktig rekruttering bak også, sier hun.

Ragnhild Plassen Vik og Erik Flå fra Nasjonalparken Næringshage var også til stede i klasserommet på Berkåk skole, da elevene fikk prøve seg som forskere for en stakket stund.

- Vi er lokal tilrettelegger, og samarbeider med kommunene og lokalt næringsliv. Dette er midt i blinken for oss, for det går jo på rekruttering, kompetanse og regional utvikling, sier Erik Flå.

Elevene får streng beskjed omå ta på seg vernebriller, før Vermedal fra NTNU blant annet tar frem eddik og konditorfarge for å demonstrere et vaskekte vulkanutbrudd. Heldigvis er utbruddet av det mer beskjedne slaget, for det foregår faktisk midt i klasserommet, og det hele foregikk naturligvis i kontrollerte former.

Forskerfabrikkens sommerskole avholdes i uke 26 ved Oppdal videregående skole. Kurset går over 5 dager, delvis utendørs, og har plass til 25 elever.