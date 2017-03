Vanskelige kjøreforhold over fjellovergangene

Statens vegvesen melder torsdag at det er sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag for fredag. I morgen er det meldt sterk vind og snø vil gi snøfokk og vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene. Vinden minker fredag kveld.

Bil utfor ved Kløftbrua

Onsdag lavet snøen ned i Oppdal og Rennebu og pudderalarmen gikk over hele bygda. I dag våknet innbyggerne derimot opp til slaps og plussgrader.

Like før klokka 10 i formiddag var det en bil som kjørte ut ved Kløftbrua i Rennebu. Det meldtes om at det var svært glatte veier på stedet.

I helga er det meldt noe kjøligere temperaturer i Trøndelag, med temperaturer rundt 5 grader. Et lavtrykk over Nord-Norge vil føre til frisk vind mot helgen, men kuling i kystområdene og en del nedbør. Da som regn ved kysten og i lavereliggende strøk, som snø i høyden.

Betydelig snøskredfare

Varsom.no skriver torsdag ettermiddag at det er betydelig snøskredfare i Trollheimen.

- Vær forsiktig i leområder der det samler seg fokksnø, for eksempel bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt, står det på nettsiden.

Fortsatt sterk vind og snøbyger danner ferske fokksnøflak i leområder i høyden. Eldre flak vil også trenge tid på å stabilisere seg. Forbigående økende temperatur utover dagen vil kunne medføre noen naturlig utløste våte skred under mildværsgrensen. Skredfaren vurderes til 3 - betydelig