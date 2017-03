Stian Knutsen jobber på en av landets beste arbeidsplasser

Torsdag kveld ble Eiendomsmegler1 Midt-Norge kåret til en av landets beste arbeidsplasser i Great Place to Work-kåringen. Selskapet vant i klassen for bedrifter med 200-499 ansatte for andre år på rad.

Stian Knutsen er avdelingsleder hos Eiendomsmegler1 Midt-Norge avdeling Oppdal. Han synes det er stor stas å vinne prisen igjen.

- Det er stor samhørighet i selskapet. Vi er en stor familie. Jeg har tette bånd med de andre ansatte. Vi har det utrolig artig sammen, ikke bare på jobb, men også på privaten, forteller rennbyggen til Opdalingen.

- Kundene vil jobbe med motiverte personer

Knutsen tror det er en sammenheng mellom det å være en god arbeidsplass og ha fornøyde kunder.

- Sjefen min pleier å si at der det er godt å jobbe, er det godt å være kunde. For kundene er det viktig å jobbe med folk som er motiverte,

- Dere vant prisen for andre år på rad. Hva tror du er nøkkelen til suksess?

- Mange som har kommet på toppen tar det med arbeidsmiljø litt for gitt kanskje. Vi har en sjef som er helt rå på å jage oss til å bli enda bedre og skape samhold, sier han.

Fra Sunndal til Rørvik

De ansatte i Eiendomsmegler1 Midt-Norge er spredt utover et stort geografisk område, fra Sunndal i Møre og Romsdal til Rørvik i Nord-Trøndelag. Knutsen forteller at de bare var i underkant av 100 ansatte da han startet i bedriften i 2007.

- Da vi ble 120 ansatte trodde vi at taket var nådd, men i dag jobber 220 personer i Eiendomsmegler1 Midt-Norge, forteller han.

Firmaet ansetter stadig flere. I oktober i fjor startet Jonas Holthe-Berg som trainee ved avdelingen i Oppdal.

- Hvor ofte møter du kollegaene dine fra hele Midt-Norge?

- Vi avdelingsledere har månedlige ledersamlingsmøter for kontorene i Sør-Trøndelag. Her diskuterer vi status på jobb, men vi møtes også for det sosiale, sier Knutsen, og legger til at de i tillegg har jevnlige ledersamlinger på Bjerkeløkkja i Oppdal.

- Viktig å ha det morsomt på jobb

Med en markedsandel på 40 prosent i Oppdal og Rennebu i fjor, har Knutsen mer enn nok å gjøre. Selv om det ofte er lange og travle dager, trives han godt i jobben.

- Når det blåser på toppene er det er viktig å ha det morsomt på arbeid. Det er på den måten man blir motivert, smiler Knutsen.