- Folk utsetter bursdager til lekelandet står ferdig

Fredag forrige uke startet arbeidet med å få på plass det nye lekelandet «Drømmeland» ved Oppdal Bowling. Opdalingen tok turen innom lokalene mandag formiddag, for å se hvor langt de har kommet.

- Det er mye jobb igjen ennå. Vi håper lekelandet står ferdig innen torsdag, men vi har satt første åpningsdag til mandag neste uke. Det er fint å ha litt å gå på hvis det skulle bli noen forsinkelser, forteller Ada Birgitte Sætrom ved Oppdal Bowling.

Håper på lekende suksess Ranja Toftaker og Ada Birgitte Sætrom ved Oppdal Bowling investerer i innendørs lekeland.

Gjennom et overvåkningskamera sender bowlingen direkte fra byggingen på sin hjemmeside. Responsen har hittil vært god.

- Vi filmer prosessen fordi vi er så nysgjerrige selv, men også fordi vi vil at alle skal kunne se at det tar form. Mange foreldre utsetter bursdagsfeiringen til barna fordi de venter på at lekelandet skal bli ferdig, forteller Sætrom.

Drømmeland består av tre etasjer og er på rundt 45 kvadratmeter. Prislappen er på 550.000 kroner. Fra veien utenfor lokalene er det lett å få øye på det store anlegget.

- Det er fint å få gratis reklame gjennom vinduet. Det gjør ikke noe at vi mister litt utsyn, sier hun.

I tillegg til lekelandet er Sætrom i full gang med å male vegger. Bursdagsrommet skal blant annet få ny farge. Plattingen foran selve bowlinganlegget har også blitt forandret.

Se bildeserie øverst i artikkelen!