Antatte svindlere stanset i Gudbranddalen

Tirsdag rundt klokken 14.00 meldte politiet på Twitter at de ønsket tips om to menn som er mistenkt for å ha svindlet flere butikker i Trøndelag.

Ifølge politiet ble de to personene først sett ved City Syd i Trondheim, før de forlot stedet i en svart utenlandsregistrert Volvo S60 med ett baklys.

- De går inn i butikker og veksler 1000-lapper slik at de på en eller annen måte sitter igjen med et overskudd, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Sør-Trøndelag politidistrikt til Opdalingen.

Cirka klokken 14.30 samme dag fikk politiet inn nye opplysninger om at mennene var på vei sørover. Her skal de ha blitt sett ved torget på Berkåk og på Domus i Oppdal.

- Det er de siste observasjonene som har blitt gjort av mennene. Vi regner med at de nå er på vei sørover mot Dombås eller vestover, sier Kimo.

Lensmann Finn Skårsmoen opplyser i kveld at politiet har fått kontakt med de to mennene.

- Den aktuelle bilen med de antatte gjerningsmennene ble like før klokken fire i ettermiddag stanset i Gudbrandsdalen, etter å ha blitt observert gjennom Oppdal. Ukjent resultat, skriver Skårsmoen i en melding til avisa.