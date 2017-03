Disse strekningene i Oppdal og Rennebu får ny asfalt

Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort.

- I Sør-Trøndelag har fylkeskommunen bevilget 100 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas i en pressemelding.

Det skal asfalteres 105 km fylkesveg. I tillegg skal det asfalteres 45 km riksveg.

- I Sør-Trøndelag har vi til sammen cirka 39 mil riksveg og cirka 235 mil fylkesveg.

Disse strekningene får nytt dekke i vårt distrikt

Sted fra-til Lengde Kommune Vårstigen-Nestavollan 1279 Oppdal Øylia-Drivstua 1632 Oppdal Isbrekka-Rislisvingene 980 Oppdal Vinstra bru-Mjøa 3648 Oppdal Storpynten 719 Rennebu Stavå bru nord - Berkåk sentrum 4494 Rennebu

Slik bestemmes det hvilke strekninger som får ny asfalt

Thor Asbjørn Lunaas forteller at for å få best effekt ut av pengene, så velger de å asfaltere lengre strekninger.

- I Sør-Trøndelag skal vi for eksempel asfaltere åtte kilometer på Fv. 65 i Orkdal og Meldal, tjue kilometer av Fv. 30 mellom Støren og Røros og seks kilometer på Fv. 714 i Hitra kommune. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Det gjør de ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Da får de nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og utviklingen.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas.

- Vi må prioritere

Asaflatleggingen starter i mai, og avslutter sesongen i september. Selv om de asfalterers cirke 150 kilometer riks- og fylkesveger i år, vil ikke alle veger som har for eksempel dype spor, få nytt dekke.

- Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2017, ble planlagt høsten 2016. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.