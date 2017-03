Besøket i de betjente overnattingshyttene har aldri vært større

Adresseavisen skriver torsdag at Jøldalshytta i Rennebu kommune er den betjente hytta som er aller mest populær i Trollheimen og Sylene.

4485 antall besøkende er registrert på hytta i 2016, mens Gjevillvasshytta i Oppdal kommune med 3706 og Trollheimshytta i Øvre Surnadal kommune hadde 3601 registrerte besøkende.

- Besøket i fjellet har aldri vært større. 12 282 overnattinger er 12 prosent bedre enn det forrige rekordåret i 2002, forteller Anette Solli i Trondhjems Turistforening til avisa.

Det totale antallet overnattinger i Den Norske Turistforening (DNT) sine hytter økte med 8 prosent i 2015, og kom opp i 409 710.

- Dette er en helt fantastiske økning, og viser at fjellturer er mer populær enn noen gang. Vi reiser til fjells for både aktivitet og avkobling, og norske fjekll har noe for alle, sier generalsekretær i DNT til NTB.

Også antallet medlemmer i DNT er økende. Over 20 0000 flere medlemmer fra 2015, er en økning på 7,6 prosent, den beste årlige økningen i DNTs historie.

- I fjellet er man avlogget. Naturen, stillheten og omgivelsene gir ro og påfyll, en verdifull kontrast til hverdagen, fastslår Øveraas til NTB.