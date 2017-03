Kommunestyret avviste forslag om ett års videre drift

I ett maratonmøte av de sjeldne, vedtok formannskapet i Rennebu torsdag kveld med 11 mot 10 stemmer og avvise anmodningen om å videreføre drift av Voll skole ett år til.

Det meste har vært sagt før, og det hjalp ikke at representantene fra KrF og Sp argumenterte aldri så mye for å opprettholde drift i ytterligere ett år til, flertallet fra Ap og felleslista H/V stod på sitt. Vedtaket betyr at det allerede fra neste skoleår, vil alle elevene samles på en skole i Rennebu.

- Jeg tror ikke det er et prestisjenederlag for flertallet å snu i denne saken og partipisken bør legges bort. jeg appelerer til flertallet om å lytte til folket, og gå for videre drift, sa Endre Lien (Sp).

I innstillingen fra formannskapet heter det at kommunestyret opprettholder vedtak i sak 68/16 av 10.01.2017 om at nedlegging av Voll skole iverksettes fra 01.08.2017.

I avstemningen ble denne innst8illingen satt opp mot representanten Ola T. Lånke sitt forslag om at det lages en smidig overgangsordning for skoleåret 2017/2018 for elever fra Voll skole som ønsker å utsette overføringen til Berkåk.

Representanten Eli Krogstad (H/V), sa at arbeidet med flytting nå er godt i gang. Hun synes også at det blir for uklart hvor mange av dagens elever som faktisk kommer til å fortsette på Voll, om det åpnes for ett års videre drift.

- Det står at de ungene som ønsker å gå på Voll, får lov til det, og da blir det vanskelig å planlegge. Jeg er heller ingen tilhenger av privatskoler i små samfunn, og synes det er trist at vi kan risikere å få to naboelever som drar til hver sin skole, sa hun.

Rune Skjolden (KrF) er selv ansatt i skolen i Rennebu. Han mener politikerne gjør klokt i å spille på lag med folket.

- Dette dreier seg om ett års utsettelse av overflytting av unger. Handler om å spille på lag, og opprettholde entreprenørskapet ved skolen. Vi kan ta vare på dette med å gi dem en utsettelse på ett år, sa han fra talerstolen.

Rolf Arne Bruholt (Sp) var opptatt av å se hele bygda samlet.

- Det er viktig å strekke ut ei hand, og lytte til folkets meninger, både på Voll og Innset. Men vi ønsker, uansett utfall i kveld, og finne gode løsninger, sa han.

Ragnhild Løseth Øverland (KrF) synes det noen ganger er viktig å ta sjanser, og velger å se skolen og barnehagen samlet.

- Vi gleder oss til å løfte Berkåk skole, men nå er det 90 unger på Voll, inklusive de i barnehagen, som vi har valgt å flytte på. Hva betyr dette for kvaliteten på barnehagen? Ett år til har også gjort sitt til at barnehagen kan etablere et godt samarbeid med privatskolen, sa hun.

Velkjente argumenter ble fremsatt fra begge de to politiske leirene, og resultatet av avstemningen, var nok gitt på forhånd. Da hendene til mindretallet gikk i været, og resultatet var endelig, medførte det likevel sterke reaksjoner fra de omlag 10 tilhørerne som soknet til Voll som satt i samfunnssalen og fulgte debatten.

Ordføreren måtte bruke klubba for å stagge høylytte forsøk på å konfrontere flertallet, da det endelig ble klart at det til høsten er ubønnhørlig slutt for kommunal drift av skolen på Voll.