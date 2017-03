Gjennom seks samlinger i fire regioner vil blant andre Utbrudd, Synlighet og Hvabehager være med å bidra til at bedrifter får utviklet en konkret plan, en strategi for gjennomføring av digital markedsføring. I tillegg bidrar de, i samarbeid med flere andre fagfolk, på felles workshops i Trondheim innen aktuelle temaer.

Det er Nasjonalparken Næringshage som har prosjektledelse på dette kurset, og samarbeider med Trøndersk Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen og Rørosregionen Næringshage.

– Vi kjørte en pilot på dette i 2016 og da var det 40 bedrifter som deltok. Da fikk vi veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne og fra dem som var kursholdere. I tillegg var fylkeskommunen svært positiv til dette og ønsket at dette var noe vi kunne fortsette med, forteller prosjektleder Rønnaug Nyrnes i Nasjonalparken Næringshage til Opdalingen.

Første samling er allerede i slutten av denne måneden, og det skal totalt gjennomføres seks samlinger i fire regioner i Trøndelag; i Rørosregionen, Hitra og Frøya, Orkdalsregionen og Oppdal/Rennebu/Midtre Gauldal.

Vil bli bedre på sosiale medier

Nyrnes forteller at når de nå skal i gang med en ny runde, så legger de opp til at bedriftene skal lage en egen digital strategi for nett.

– De bedriftene som er påmeldt skal jobbe ut ifra en klar målsetting som de har satt seg og de skal også sette opp et forretningsmål og følge en strategi som skal hjelpe dem med å nå målet, sier hun.

– Hva er det bedriftene vil bli bedre på?

– Det er sosiale medier som stort sett går igjen hos alle. Vi fokuserer på de sosiale kanalene i forhold til en større plan. De aller fleste av oss er på Facebook, men det er ikke sikkert det er akkurat den kanalen som er riktig å bruke for å nå din målgruppe. Vi skal hjelpe de med å belyse hvilke andre kanaler som finnes og hva som passer akkurat for den enkelte bedrift, sier Nyrnes.

Støtte fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge

Nyrnes forteller at det er bedrifter fra hele skalaen som har meldt seg på, fra små til større bedrifter.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette vil gå. Men jeg er trygg på at vi har et godt innhold på kursene og jeg gleder meg til å komme i gang. Det er noe med det at når du sitter med noe over lang tid, så er det veldig deilig å skulle sette det ut til livet, sier hun.

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge går inn med støtte på finansieringssiden.

– De synes dette er et positivt prosjekt, fordi det tar for seg en etterspurt kompetanse for bedrifter. I tillegg satser vi regionalt og bidrar med å heve kompetansen og det er fylket som vinner på det. Synlighet for bedrifter gir vekst, sier Nyrnes.

Nyrnes håper dette kurset kan bli et årlig kurs.

– Vi har et mål om å nå 100 bedrifter i 2017 og 2018, og slår vi det sammen med de 40 bedriftene som var med i piloten, så skal vi etter 2018 ha vært gjennom 240 bedrifter, og da begynner vi å snakke, sier hun.