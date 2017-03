- Yrkesfag stenger ingen dører for noen

Tall fra fylkeskommunen viser at svært mange har søkt på sportslinjene ved Oppdal videregående skole. Det er også en positiv utvikling når det gjelder yrkesfagene.

- Yrkesfag stenger ikke dørene for noen, og lokalt er det et stort behov for arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn, uttaler Svorkmo-Lundberg til Opdalingen.

Godt grunnlag

- Og er det slik at man ønsker å gå videre til høyere utdannelse etterpå, så gir yrkesfag et godt grunnlag. Mange som går videre fra for eksempel elektrofag til høyere utdannelse, gjør det svært bra, blant annet fordi de har et godt praktisk grunnlag.

I fjor søkte 12 på "Bygg og anlegg", i år søkte 17. I fjor søkte 15 på "Helse og oppvekst", i år er det 25 som vil inn på denne linjen.

- Vi er i dialog med inntakskontoret og prøver å få til to klasser på "Helse og oppvekst". Vi vet at denne linjen også er populær blant voksne minoritetsspråklige, så vi regner med enda flere søkere, forteller Torkild Svorkmo-Lundberg.

Må avvise søkere

- Vi har en rekordstor innsøking til vårt landslinjetilbud innen alpint.

Her har vi nesten tre ganger så mange søkere som vi har kapasitet til å ta imot.

Totalt ser det ut til at vi har 11 søkere til vårt tilbud innen curling, og det er vi også fornøyde med, forteller rektor Torkild Svorkmo-Lundberg.

- Oppdal har vel et av de sterkeste curling-miljøene i landet og både curlingforbundet og den lokale curlingklubben er godt fornøyd med at vi nå har fått til dette tilbudet, sier rektoren.

God utvikling

- Generelt er vi veldig godt fornøyde med søkertallene for neste skoleår. Det er en god fordeling, og vi har en positiv utvikling i antall søkere til yrkesfagene. Det har vi arbeidet målbevisst for, og vi ser ut til å ha lyktes godt med det, uttaler Svorkmo-Lundberg videre.

- Søkerstatistikken vi nå har fått inkluderer ikke søkere med voksenrett. Dette er for det meste søkere med minoritetsspråklig bakgrunn, og vi vet at vi får en god del slike søkere fra Rennebu og Oppdal i år.

Søkerstatistikken inneholder også noen søkere som ikke har rett til videregående opplæring, men dette er en liten andel av totalen, forteller rektoren.

Her er statistikken for Oppdal videregående skole for neste skoleår:

Vg1 bygg- og anleggsteknikk: 17

Vg2 byggteknikk: 11

Vg1 elektrofag: 15

Vg2 elenergi: 9

Vg1 helse- og oppvekstfag: 25

Vg2 helsearbeiderfag: 11

Vg1 idrettsfag, ordinær: 15

Vg1 idrettsfag, landslinje: 40

Vg2 idrettsfag, totalt: 31

Vg3 idrettsfag, totalt: 23

Vg1 studiespesialisering: 30

Vg2 studiespesialisering: 31

Vg3 studiespesialisering: 24

Tilrettelagt opplæring: 3

Vg3, påbygning til generell studiekompetanse: 20