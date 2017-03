- Helhetlig i stedet for klattvis og halvgodt

Trønderske Høyre-politikere forsvarer Nye Veier og deres prioriteringer, men de er enige om at Stavåbruka er en flaskehals og at man må jobbe for å få opprioritert E6 sør for Trondheim.

- Det er snart ikke fremkommelig Bygg Vei er ikke i tvil om at det vil komme ny E6. Spørsmålet er når?

- For få år siden trodde man at E6 sør ville koste halvparten av hva den gjør i dag. Det er sjelden gode nyheter for utbygging med store påslag - en oppskrift på utsettelse, konstaterer Ingvil Dalseg, Høyre-politiker og varaordfører i Oppdal.

- Men nå har vi omsider fått et redskap i samferdselspolitikken som kan få opp farten og ned kostnadene, og da blir det katastrofalt å legge det ned. Nye Veier kommer ikke bare til å fjerne flaskehalser og ulykkespunkter, men bygge en E6 med motorveistandard, hvor vi slipper å bremse fra 100 til 70-sone på veien til Trondheim. Nye veier jobber med å rette ut veien, sørge for at den kan bygges billigere, tryggere og med høyere hastighet enn foreliggende planer, mener Dalseg.

- Det er Nye Veier som har fått ansvaret for utbyggingen, og skal gjøre dette helhetlig og skikkelig i stedet for klattvis og halvgodt, uten at politikerne overstyrer dem, poengterer Høyre-politikeren.

- Vi kan ikke utelukke at vi må utbedre Stavåbrua før Nye Veier er klar til å ta resten av traseen. Det er et stort fall nedi juvet, og jeg kan selv holde pusten litt når jeg kjører over brua. Det bør gjøres en vurdering, og kanskje blir det påkrevd utbedringer før traseen er klar, da må Statens Vegvesen og Nye veier finne en god og fremtidsrettet løsning på det, mener Dalseg.

- Våre stortingsrepresentanter har aldri lovet at E6 sør skulle stå ferdig til 2020, men at den ville bygges ferdig på halve tiden i forhold til de rødgrønnes plan om 2032. Lovnaden var å stå på for gjennomslag for dette i en borgerlig regjering. Og de har stått på, resultatet er altså at Nye Veier AS nå skal bruke tre ganger så mye for å bygge E6 i Trøndelag som planlagt. En så storstilt E6-utbygging som nå er vedtatt i Trøndelag har ingen våget engang å håpe på, poengerer Ingvill Dalseg som får støtte av Marit Holm Lønseth, Høyres 1. kandidat i Sør-Trøndelag til Stortingsvalget til høsten.

- Takket være Høyre i regjering kan vi endelig slå fast at det blir ny E6 gjennom hele Trøndelag. Fremfor klattvis utbygging til 6-7 milliarder, får vi en helhetlig utbygging for 25-30 milliarder. Det gir bedre standard, mer trygghet og høyere hastighet.

Vår politikk er helhetlig utbygging. Veiene skal bygges helhetlig og skikkelig i stedet for klattvis og halvgodt. Det siste Nye Veier har sagt er at de ser at den optimale gjennomføringstiden på sin portefølje er 12 år. Samtidig er det ikke mye i deres portefølje som er like gryteklart som E6 sør, så vi har trua.

Vi merker oss at prosjektdirektør Vatnan er sitert i Adressa 11. januar på at E6 Sør vil bli prioritert høyere enn i dag når de får gjennomgått prosjektet, og vi kan få et prosjekt som kutter reisetid mye mer enn dagens prosjekt, sier Mari Holm Lønseth.