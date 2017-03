Skal prøve fiskelykken på Gjevilvatnet

Kommende søndag er det bare å ta turen opp til Gjevilvatnet, der frister Opdal Jæger & Fiskarlag med isfiskekonkurranse for store og små.

Barn deltar gratis, voksne betaler 50 kroner per hull. Det er tatt godt med fisk i området den siste tiden, så sjansen for fangst er stor.

Det deles ut premier både for den største og minste fisken, og det kan vel hende at det vanker litt trøstepremier for de som ikke har fiskerlykken med seg også.

Det settes også opp en egen vandrepokal, og skulle det bli kaldt ute på isen er det jo kort vei til parkeringsplassen.