- Trygve skaper optimisme og tro

I helga avholdes Senterpartiets landsmøte på Scandic Lerkendal i Trondheim. Oppdal er godt representert med to delegater - lokallagsleder John Torve og andrekandidat til Stortinget Geir Arild Espnes.

I tillegg har Ola Husa Risan, Ola Skarsheim og Arne Braut fra Oppdal Senterparti tatt turen som observatører, for å kjenne på stemningen.

Fredag morgen talte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum foran partikollegaene.

- Trygve har gjennom sin tale satt stemninga og skapt optimisme og tro på at landsmøtet i Trondheim skal legge grunnlaget for at Senterpartiet kommer i regjering etter høstens valg. Vi skal ha ei hånd på rattet og ta hele Norge i bruk, forteller Arne Braut til Opdalingen.

Vil ha viktige regionale oppgaver til Trøndelag

Sistnevnte har møtt på alle landsmøter siden 1997, enten som gruppeleder, fylkesleder eller fylkesvaraordfører.

- Når landsmøtet i år ble lagt til Trondheim passet det godt å benytte muligheten til å være til stede som observatør, forteller han til Opdalingen.

Ifølge Braut er det å legge nye og viktige regionale oppgaver til Trøndelag viktig for Senterpartiet.

- Det at trøndelagsfylkene har vedtatt å slå seg sammen passer godt inn i Senterpartiets målsetting om å styrke det regionale folkevalgte nivået. Sammenslåingen av fylket er starten på dette. Trøndelag styres best fra Trøndelag, mener politikeren.

I forbindelse med åpninga ble Tove Kari Viken minnet for sin innsats for Senterpartiet.