Botsøvelse fra trubaduren

"Etter en noe overilt og drastisk endring av ansiktsprofil har jeg i dag blitt møtt av en god del kommentarer og vitseforsøk om kreftsykdom".

Dette publiserer trubadur Frode Haarstad på sin Facebook-profil, etter at hans karakteristiske skjeggpryd er blitt offer for saksens herjinger.

Det glatte ansiktet avstedkom mange kommentarer fra folk han møtte, kommentarer med til dels dårlig humor om en alvorlig sykdom.

Da Haarstad tok seg selv i å le av blødmene, fant han fort ut at dette måtte han gjøre noe med.

- I et tappert forsøk på selvironi og galgenhumor har jeg tatt meg selv i å le opptil flere ganger. Som en botsøvelse for dette vil Havresekken Booking derfor punge ut 1 krone til barnekreftforskning via Barnekreftforeningen for hver person som kommenterer under her i løpet av helga. Jeg vil også gi ytterligere en krone (etter hvert økt til 3 kroner) for hver ny person som liker siden Trubadur Frode Haarstad, skriver han på Facebook.

- Jeg er jo kronisk storkjefta selv, men synes egentlig det er dårlig gjort å flire av dårlig humor. Kanskje det går an å kjøpe avlat, sier han til Opdalingen.

Frode forteller at det var etter mildt påtrykk fra den aller nærmeste (uten å nevne navn), at det 10 cm lange skjegget nå er historie.

- Hun syntes det ble litt i overkant, men nå ser jeg jo bare en drittunge når jeg ser meg selv i speilet, sier han med et snev av resignasjon i stemmen.

Det gjør det seg med noen trøstende ord, når man i følge trubaduren selv, ser ut som Tom Hanks i Philadelphia – et godt stykke ut i filmen.

- Den eldste trøster meg med at det går over, og det gjør det jo, sier han.

Haarstad legger ikke skjul på at han også gjør dette for å skape trafikk på siden sin, samtidig med at man kan gjøre noe bra. Ikke helt ulikt artister som spiller på Frelsesarmeens grytekonserter eller tv-aksjoner, på en måte.

- Så avgjort en vinn – vinn situasjon. Jeg har jo mange venner på facebook, men ikke så mange følgere på den der «artistsiden». Det er ikke mere idealistisk enn det, sier trubaduren.

Frode Haarstad har foreløpig ikke registrert negative reaksjoner på den kreative pengeinnsamlingen, og har i skrivende stund samlet inn godt over tusen kroner på stuntet.

- Det er ikke ofte jeg går aktivt ut for å kvitte meg med noen tusenlapper, men til dette formålet er det så avgjort verdt det, sier han.