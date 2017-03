Familiedag i fjellheimen

Folk strømmet til Svengård på Nerskogen, da Lund Hyttebygg, Trollheimen Husky, Nerskogen Landhandel, Trollheim og Nerskogen løypeforening gikk sammen om å skape en dag, med ulike aktiviteter tilpasset små og store.

- Vi gjør dette for å skape aktivitet og blest om grenda vår, er den enkle begrunnelsen fra dagens vert, Alf Erik Lånke.

Det aller meste av aktiviteter og mat var gratis denne dagen, unntaket var Limousinburgeren og det man eventuelt ønsket å sikre seg fra det rikholdige utvalget fra garasjesalget.

Iver Remetun Breen (13) stekte limousinburger det remmer og tøy kunne holde, og at tenåringen kan sine saker, er det ingen tvil om.

- Jeg er superekspert. Eller, jeg skal i hvert fall bli det i løpet av sommeren, sier han ubeskjedent, og røper med det at det ikke er siste gang vi ser han bak grillen.

Sjefen på landhandelen Toril Dullum Lund lot butikk være butikk denne dagen, og stod heller ute i det fri og stekte vafler på bålpanne. Vaflene gikk unna, de også.

- Vi må jo markere at det er vaffeldagen i dag, smiler hun, og serverer nok en plate til en sulten smårolling.

De som ville, fikk kjøre en runde i hundesleden til Trollheimen Husky, og de som foretrekker litt større dyr, kunne enten sitte i sadelen og ri en runde på tunet, eller kjøre hest og vogn sammen med den stødige "sjåføren"Paul Paulsen i Bulia Hest.

Nå er det jo de av oss som er litt engstelige for nærkontakt, og heller foretrekker å betrakte dyra litt mere på avstand. Da kan man jo for eksempel gå i fjøset på Svengård og studere okser, kyr, kalkuner, høner og hester fra akkurat det holdet som passer en best.

Apropos garasjesalget; Hans Christian Ellbro forteller at det er solgt både gamle dører, masse bøker og mye annet forskjellig fra det rikholdige utvalget.

Men den gamle vaskemaskinen fra 30-tallet, manuelt drevet med sveiv, den stod fortsatt igjen da vi forlot familiedagen på Svengård.

Det kan røpes at det var på nære nippet at den bortimot komplette samlingen med Hardy-guttene ble med journalisten hjem. Men av hensyn til husfeden...

