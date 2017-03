Ras nederst i Gråaura stenger Rv70

– Det er snakk om et mindre ras, og vi har ingen mistanke om at noen er tatt av raset, sier operasjonsleder Frode Gjøsund ved Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Personer som har vært på stedet beskriver raset som stort og flere titalls kubikk med masse sperrer nå veien.

De fikk melding om raset omkring ti minutter etter at Statens vegvesen meldte at riksvei 70 Gråura skulle stenges nettopp på grunn av rasfaren.

– Nå er det fysisk sperret og blir ikke åpnet før fagfolk har tatt en grundig vurdering av sikkerheten i området. Det skjer ikke før tidligst litt utpå søndagen, sier Gjøsund.

Ifølge nettsiden varsom.no er skredfaren fremdeles størst i nord, men også i deler av Sør-Norge er det stor fare for ras flere steder.

– Det ser ut til at flere fjelloverganger vil måtte holde stengt på grunn av sterk vind, snøbyger og snøfokk. I dag burde en holde seg unna disse hvis man kan, sa trafikkoperatør Kristian Fauskan til Bergens Tidende tidligere lørdag.

Adresseavisen skriver at det er fare for at det kan rase mer.

Minst 40 kubikk har rast ut, det ramler fortsatt steiner i området - og det kan henge mye storstein oppi fjellet, som kan komme når steinmengdene på veien flyttes på.

- Folk som må til Sunndalsøra eller Kristiansund - eller Oppdalsregionen i natt eller søndag morgen, må kjøre via Meldal, Rindal og Surnadal. Da blir du selvsagt stående i fergekø. Alternativet er å kjøre om Romsdalen. Noe annet er det ikke å gjøre akkurat nå, uttaler Gjøsund til Adresseavisen.