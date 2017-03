Skal sikre rasstedet

Mandag formiddag starter sikringsarbeidet på riksvei 70 ved Gråura mellom Oppdal og Sunndalsøra Det er NRK som skriver dette.

Lørdag kveld raste 300 og 500 kubikk stein over veien like ved fylkesgrensa til Sør-Trøndelag.

Geologer var søndag ettermiddag på rasstedet. Geolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen forteller til Opdalingen at det kan bli nødvendig å fjerne en stor steinblokk som står på skrå oppe i fjellsiden, før man kan starte arbeidet med å rydde veien.

Riksvei 70 kan bli stengt i flere dager mens oppryddingen pågår.

- Sikkerheten for de som skal rydde er det viktigste for oss nå. Det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig og planlegger godt slik at de kan jobbe trygt, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.

Se video fra rasstedet her!

Anbefalt omkjøringsveg er E39 og ferjesambandet Halsa Kanestrøm. Det er også mulig å kjøre fv. 65 og fv. 670 ferjesambandet Kvanne-Rykkjem, men dette sambandet trafikkeres kun av ei mindre ferje.

Statens vegvesen har allerede vært i kontakt med Fjord1 og det blir kjørt hyppigere avganger når behovet melder seg i de to ferjesambandene.